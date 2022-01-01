CScalp полностью бесплатный. Почему?



Мы, команда разработчиков CScalp, зарабатываем на корпоративных заказах. Нам платят инвестиционные компании, брокеры и биржи.



Частным клиентам мы предоставляем наши разработки бесплатно. Довольные пользователи и "сарафанное радио" – лучшая реклама!



Мы благодарны всем трейдерам, которые ежедневно дают нам обратную связь. Ваши критика, пожелания и предложения делают CScalp лучше.