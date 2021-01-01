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CSCALP

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА

Профессиональная платформа с техподдержкой и обучением.
#subscribers_count# трейдеров в чате. Присоединяйтесь!
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О CSCALP

CScalp – это профессиональная платформа для активного трейдинга (разработана на основе Привода Бондаря). Ежедневно терминал запускают 7 000 трейдеров из 50 стран.

Интерфейс CScalp оптимизирован для скальпинга – акцент на стакане, ленте сделок и кластерах. Рабочее пространство "заточено" под одновременную работу с несколькими инструментами на разных биржах. Приложение стабильно даже на "слабых" компьютерах.

Терминал бесплатный на 100%, обновляется автоматически. Техподдержка доступна через сайт, Telegram и Facebook.

Сообщество CScalp ориентировано на помощь новичкам: активный чат, ежедневные брифинги, учебный канал на YouTube, дневник трейдера и Telegram-bot.
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КАК ПОЛУЧИТЬ CSCALP

Оставьте заявку на сайте. Не ошибитесь, указывая e-mail.
Мы вышлем на e-mail ссылку для скачивания, ключ и инструкцию (с видео) по установке.
Торгуйте и зарабатывайте! И не волнуйтесь, CScalp и дальше будет бесплатным.

ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ CSCALP

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ДИНАМИЧЕСКИЙ СТАКАН, ЛЕНТА СДЕЛОК, КЛАСТЕРЫ, ИСТОРИЯ
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ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С ДЕСЯТКАМИ ИНСТРУМЕНТОВ
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СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА "СЛАБЫХ" КОМПЬЮТЕРАХ
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ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЫШЬЮ И ГОРЯЧИМИ КЛАВИШАМИ
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УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ И СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ ПОЗИЦИИ
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ИНСТРУМЕНТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ПОДДЕРЖКИ САМОКОНТРОЛЯ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕРМИНАЛ

Вместе с CScalp пользователи получают бесплатные дополнения: дневник трейдера, трейдерский чат, сигналы, Telegram-бот, учебный курс и видеоуроки от профессиональных трейдеров.

ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ

CScalp создан специально для внутридневного трейдинга и скальпинга, которые требуют максимальной скорости принятия решения. Как это работает:
Сделки завершаются внутри дня без переноса "через ночь"
Ставка на большое количество сделок с минимальным риском
Нужно успеть "увидеть сделку" и выставить заявку раньше других
Терминал должен работать стабильно даже при пиковых нагрузках
99% профессиональных трейдеров используют настольные ПК, поэтому у CScalp нет версии для мобильных устройств. Чтобы использовать СScalp на Mac и Linux, нужно уметь запускать приложения Windows.

ПОЧЕМУ CSCALP БЕСПЛАТНЫЙ

CScalp полностью бесплатный. Почему?

Мы, команда разработчиков CScalp, зарабатываем на корпоративных заказах. Нам платят инвестиционные компании, брокеры и биржи.

Частным клиентам мы предоставляем наши разработки бесплатно. Довольные пользователи и "сарафанное радио" – лучшая реклама!

Мы благодарны всем трейдерам, которые ежедневно дают нам обратную связь. Ваши критика, пожелания и предложения делают CScalp лучше.
ПОЧЕМУ CSCALP БЕЗОПАСНЫЙ
CScalp не перехватывает, не анализирует и не пересылает конфиденциальные данные пользователей. Логины и пароли хранятся только на вашем компьютере. Безопасность – залог нашей репутации.

БЕСПЛАТНО ТОРГУЙТЕ НА БИРЖАХ

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Московская Биржа

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

к Московской бирже через
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QUIK
Поддерживается всеми брокерами МосБиржи
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Transaq Connector
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SMARTcom
Основное подкючение для клиентов ITICapital

НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Борис Василькован
CiCapital
Криптотрейдер. Основатель CiCapital. Ведущий YouTube-канала Boris.trader. Призер конкурсов Binance. Стримы "живой" торговли Бориса собирают рекордную для Рунета аудиторию.
Сергей Алексеев
Live Investig Group
Трейдер Московской биржи. Основатель Live Investing Group. Сергей ежедневно раскрывает и обсуждает результаты своей торговли в социальных сетях и корпоративном видеоблоге.
Нарэк Григорян
Kinglab
Трейдер Московской биржи. Ведущий мастер-классов по трейдингу. Основатель Kinglab. Команда трейдеров, собранная Нарэком, одна из крупнейших в Восточной Европе.
Петр Ребрина
Peterson Trade
Трейдер Binance. Преподаватель трейдинга. Лидер команды трейдеров Peterson Trade. Каждую неделю Петр проводит открытые стримы своего трейдинга на CScalp.
Константин Ахметов
League of Traders
Создатель сообщества League of Traders. Преподаватель трейдинга и автор учебных материалов по скальпингу на криптовалютных биржах. Константин – самый популярный ведущий YouTube-канала CScalp.

ПОЛНОСТЬЮ ОФИЦИАЛЬНЫЙ CSCALP

Не нужно искать "ломанные версии" на торрентах и беспокоиться об обновлениях. Если биржи изменят свое ПО, CScalp автоматически обновится. Это удобно, просто и надежно.
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Установка один раз
Скачайте и установите CScalp один раз. Система не будет просить дополнительных установок.
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Автоматические обновления
Все обновления происходят автоматически после релиза.
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Актуальная версия
Мы постоянно дорабатываем наше ПО и готовим обновления своевременно.

БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ

Научиться использовать CScalp просто. Многие проп-компании, школы трейдинга и частные трейдеры учат торговать на нашем софте. Установите CScalp, внутри есть расписание учебных курсов.
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ПРИЧИНЫ ДОВЕРЯТЬ НАМ

ФинСофтРазработка – команда профессиональных разработчиков. Мы создаем ПО для биржевой торговли с 2009 года. Наш софт используют трейдеры в 50 странах.
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Работаем официально
Мы – не команда фрилансеров, а серьезная компания. На рынке 12 лет, дорожим репутацией.
Имеем узкую специализацию
Понимаем что мы делаем и для кого. Знакомы со всеми основными инструментами и технологиями.
Оказываем поддержку
Мы всегда рядом. Ежедневно совершенствуем терминал, консультируем и помогаем пользователям.
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