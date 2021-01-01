Дневник трейдера

Free trader's diary – это онлайн-сервис для ведения трейдерского дневника. Дневник создан, чтобы находить и исправлять ошибки в трейдинге.



Сервис полностью бесплатный для всех трейдеров CScalp. Дневник считывает сделки автоматически через API биржи, трейдеру не нужно тратить время на заполнение "вручную".



Free trader's diary анонимный и не требует регистрации. Вход в дневник через Telegram, это удобно – дневник всегда под рукой!