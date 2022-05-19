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CSCALP
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Рыночные данные поступают в режиме реального времени. Будьте в курсе сделок всех участников рынка
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Держите руку "на пульсе". Вы всегда знаете, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели
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Статистика
Быстрый доступ к истории торговли. Контролируйте прибыль и убыток, не отвлекаясь от трейдинга
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Используйте Stop-Loss и Take-Profit, чтобы сохранить депозит и зафиксировать прибыль
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Больше, чем терминал
CScalp – не только терминал.
Это сообщество активных трейдеров и сервисы, призванные сделать торговлю проще и удобнее
Дневник трейдера
Сервис для хранения и анализа торговой истории. Подключается к бирже и считывает сделки
автоматически
Сигналы в Telegram
Идеи для сделок
на криптовалютном и фондовом рынках от профессиональных трейдеров
Поддержка
Команда поддержки CScalp работает
ежедневно
. Обратиться в поддержку можно через сайт, Telegram, VK и E-mail
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Почему трейдеры выбирают CScalp?
Команда CScalp – профессиональные разработчики. Мы создаем ПО для биржевой торговли с 2009 года
Бесплатно
Вы скачиваете CScalp и пользуетесь всеми его возможностями бесплатно. Нам не нужно платить за дополнительные функции, обновления и поддержку
Безопасно
CScalp не перехватывает, не анализирует и не пересылает конфиденциальные данные пользователей. Логины и пароли хранятся только на вашем компьютере
Надежно
Не нужно искать "ломанные" версии на торрентах и беспокоиться об обновлениях. Если биржи изменят свое ПО, CScalp обновится автоматически. Это просто и удобно
CScalp работает только с
Windows
x64
. Вы можете запустить CScalp на macOS и Linux через эмулятор Windows
Наши пользователи
Left
Right
Криптотрейдер. Основатель
CiCapital
. Ведущий YouTube-канала
Boris.trader
. Призер конкурсов Binance. Стримы "живой" торговли Бориса собирают рекордную для Рунета аудиторию
Борис Василькован
CiCapital
Трейдер Московской биржи. Основатель
Live Investing Group
. Сергей ежедневно раскрывает и обсуждает результаты своей торговли в социальных сетях и корпоративном видеоблоге.
Сергей Алексеев
Live Investig Group
Трейдер Московской биржи. Ведущий мастер-классов по трейдингу. Основатель
Kinglab
. Команда трейдеров, собранная Нарэком, одна из крупнейших в Восточной Европе.
Нарэк Григорян
Kinglab
Создатель сообщества
League of Traders
. Преподаватель трейдинга и автор учебных материалов по скальпингу на криптовалютных биржах. Константин – самый популярный ведущий YouTube-канала CScalp.
Константин Ахметов
League of Traders
Криптотрейдер. Автор YouTube-канала
Ruslan Danilov – скальпинг криптовалют
. Ведущий рубрики «Торгуем вместе» на CScalp TV. Прямые эфиры торговли Руслана смотрят тысячи трейдеров.
Руслан Данилов
Ruslan Danilov
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