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CSCALP

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА

Профессиональная платформа с командой поддержки и обучением.
Ежедневно терминал запускают 12 000 трейдеров из 50 стран. Присоединяйтесь!
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Акции, фьючерсы и криптовалюты

Все биржи в одном месте
Бирж много – интерфейс один. Вы можете менять торговые площадки и брокеров, не меняя терминал
Мультисчета
Подключите несколько счетов одной криптовалютной биржи и переключайтесь между ними в пару кликов
Стабильное подключение
Проблемы с подключением к бирже? Подключайтесь и торгуйте через наши прокси-сервера
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Торгуйте, анализируйте, контролируйте

  • 1
    Стакан
    Работайте с десятками инструментов одновременно и выставляйте ордера в один клик
  • 2
    Лента сделок
    Рыночные данные поступают в режиме реального времени. Будьте в курсе сделок всех участников рынка
  • 3
    Кластеры
    Держите руку "на пульсе". Вы всегда знаете, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели
  • 4
    Графики
    Следите за динамикой цены в удобном для вас формате
  • 5
    Статистика
    Быстрый доступ к истории торговли. Контролируйте прибыль и убыток, не отвлекаясь от трейдинга
  • 6
    Риск-менеджмент
    Используйте Stop-Loss и Take-Profit, чтобы сохранить депозит и зафиксировать прибыль
Персонализируйте рабочее пространство
Организуйте рабочее пространство так, как вам удобно. Группируйте стаканы и графики, настраивайте вкладки под конкретные задачи и создавайте отдельные рабочие пространства для каждого монитора
ПОСМОТРЕТЬ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Больше, чем терминал

CScalp – не только терминал.
Это сообщество активных трейдеров и сервисы, призванные сделать торговлю проще и удобнее
Дневник трейдера
Сервис для хранения и анализа торговой истории. Подключается к бирже и считывает сделки автоматически
Сигналы в Telegram
Идеи для сделок на криптовалютном и фондовом рынках от профессиональных трейдеров
Поддержка
Команда поддержки CScalp работает ежедневно. Обратиться в поддержку можно через сайт, Telegram, VK и E-mail
Присоединяйтесь к сообществу CScalp прямо сейчас!

Почему трейдеры выбирают CScalp?

Команда CScalp – профессиональные разработчики. Мы создаем ПО для биржевой торговли с 2009 года
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Бесплатно
Вы скачиваете CScalp и пользуетесь всеми его возможностями бесплатно. Нам не нужно платить за дополнительные функции, обновления и поддержку
Безопасно
CScalp не перехватывает, не анализирует и не пересылает конфиденциальные данные пользователей. Логины и пароли хранятся только на вашем компьютере
Надежно
Не нужно искать "ломанные" версии на торрентах и беспокоиться об обновлениях. Если биржи изменят свое ПО, CScalp обновится автоматически. Это просто и удобно
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CScalp работает только с Windows x64. Вы можете запустить CScalp на macOS и Linux через эмулятор Windows
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