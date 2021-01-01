О CSCALP
CScalp – это профессиональная платформа для активного трейдинга (разработана на основе Привода Бондаря). Ежедневно терминал запускают 11 000 трейдеров из 50 стран.
Интерфейс CScalp оптимизирован для скальпинга – акцент на стакане, ленте сделок и кластерах. Рабочее пространство "заточено" под одновременную работу с несколькими инструментами на разных биржах. Приложение стабильно даже на "слабых" компьютерах.
Терминал бесплатный на 100%, обновляется автоматически. Техподдержка доступна через сайт, Telegram и Facebook.
Сообщество CScalp ориентировано на помощь новичкам: активный чат, ежедневные брифинги, учебный канал на YouTube, дневник трейдера и Telegram-bot.